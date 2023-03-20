"Заживем!": в Казани эксперты спрогнозировали рост средней зарплаты до 83 тысяч рублей

В Казани эксперты спрогнозировали существенный рост средней зарплаты - до 83 тысяч рублей

Средняя зарплата в Казани в 2023 году существенно вырастет и составит до 83 тысяч рублей. Такой оптимистичный прогноз был озвучен сегодня, 20 марта, на совещении в мэрии столицы Татарстана. Об этом заявил глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фанис Нурмухаметов.

Чиновник отметил, что речь в первую очередь идет о крупных производствах: ПАО "Туполев", КМПО, КАЗ, "Элекон" и других. Рост зарплат в этих компаниях за год составил 22%. Сейчас средний заработок здесь равен 70,1 тысячи рублей.

По словам Нурмухаметова, выпуск продукции растет, объем заказов увеливается, и это - веское основание полагать реальным предстоящий рост зарплат.

