Завершили тушение: сотрудники МЧС ликвидировали пожар на нефтяном резервуаре в селе Старое Маврино

Сотрудники МЧС 30 июня потушили пожар на нефтяном резервуаре в селе Старое Маврино

Сотрудники МЧС завершили тушение пожара на нефтяном резервуаре в селе Старое Маврино, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о возгорании поступило 30 июня в 10:21. Произошло оно в товарном парке в селе Старое Маврино. Пожарные прибыли на место происшествия и обнаружили, что горел пустой резервуар, площадь которого два кв.м. Он находился на реконструкции.

Силы и средства Заинского пожарно-спасательного гарнизона были направлена на ликвидацию пожара, а в 11:01 его удалось полностью потушить.