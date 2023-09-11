Завершено на 79%: в Чебаксе идет к концу строительство Центра врача общей практики и педиатра

Строительство Центра врача общей практики и педиатра в Чебаксе завершено на 79%

В жилом массиве Чебакса Советского района Казана уже на 79% завершили строительство Центра врача общей практики и педиатра.

В местной администрации сообщили, что на объекте подходят к концу работы по устройству электрики и фасада. В процессе находятся работы на инженерных сетях, внутренняя отделка и благоустройство территории вокруг медицинского учреждения.

До этого в поселке Дербышки подошло к концу строительство филиала детской поликлиники №6. Учреждение рассчитано на 180 посещений в смену и оснащено современным оборудованием.