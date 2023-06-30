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· Полина Модестова

Завершено на 68%: стало известно, как продвигается строительство дома в первом квартале Салават Купере

В первом квартале Салават Купере строительство многоквартирного дома выполнено на 68%
Завершено на 68%: стало известно, как продвигается строительство дома в первом квартале Салават Купере

pixabay

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В мэрии Казани сообщили, что в первом квартире жилого района "Салават Купере" строительство 140-квартирного дома №1-2-1 завершено уже на 68%.

На объекте ведут фасадные работы, устанавливают окна. а также обустраивают кровли и выполняют монтаж внутренних инженерных сетей и внутреннюю отделку.

Пресс-служба Госжилфонда Татарстана сообщает, что строительство дома выполняют по республиканской программе социальной ипотеки.

В этом году в "Салават Купере" будут введены в эксплуатацию пять новых домов на 819 квартир.

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