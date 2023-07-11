Завершат к 2027 году: в Казани на строительство второй линии метро направят еще 943 млн

В Казани на строительство второй линии метро направят еще 943 миллиона

В Казани на строительство первого участка второй линии метрополитена от станции «Фучика» до «Сахарова» было выделено больше 943,7 миллионов рублей. Средства поступят из бюджета республики. Как следует из тендера, который появился на сайте госзакупок, заказчиком выступает Главстрой РТ.

Как следует из сметы, в стоимость работ входит установка железобетонных конструкций для вестибюля, сооружение котлована, горноспасательное обслуживание опасных объектов и другое. Обозначен также и срок окончания работ - до 1 декабря 2023 года.

Отметим, что первый отрезок второй линии метро в Казани - четыре станции с тоннелями длинной в 5,7 км - строят с 2019 года. В планах - завершить работы к 2027 году.