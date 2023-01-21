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"Засудить президента": в Казани Вахитовский суд принял иск от депутата на Минниханова

"Засудить президента": в Казани Вахитовский суд принял иск от депутата на Минниханова

Фото: kazanfirst.ru

Вахитовским районным судом Казани принят иск от депутата из Зеленодольска Евгения Ефремова на Рустама Минниханова, председателя Госсовета и Минюст РТ.

Депутат не согласен с решением оставить Минниханову наименование должности "президент" до срока истечения полномочий, пишет 116.RU.
В суд Ефремов обратился еще 28 декабря, будучи совершенно уверенным, что иск будет отклонен. Но 17 января заявление зарегистрировали, а материалы переданы судье для рассмотрения.

"Дело передано судье, но судья его пока не принял. Возможно, как раз сейчас пишет отказ, не знаю. Я в иске Минниханова назвал руководителем, но почему суд его тоже написал как руководителя, а не президента, я не понимаю", — делится Ефремов.

Если судья все-таки откажет Ефремову в иске, у политика есть запасной план — на следующей неделе он собирается записать видеообращение к Владимиру Путину с целью указать на то, что президентство Минниханова нарушает закон о региональной власти.

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