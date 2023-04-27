Застройщик рухнувшего в Куюках строящегося дома в ЖК "Светлый" прокомментировал ситуацию

Застройщик рухнувшего в Куюках дома прокомментировал ситуацию
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Сегодня, 27 апреля, около полудня в Пестречинском районе в поселку Куюки частично рухнул строящийся жилой дом в ЖК "Светлый". На уровне третьего этажа разрушилась кирпичная кладка. Пострадал рабочий. По некоторым данным, двое.
Как пишет 116.RU, генеральный директор фирмы-застройщика Владимир Осташко утверждает, что он сейчас в Москве, и ему трудно судить о том, что случилось. Но предварительные причины ему доложили.
"Мне сказали, что был сильный ветер. Пока разбираются. Вопрос лучше адресовать тем, кто работает на месте. По пострадавшим, мне сказали, что два человека. У одного перелом, а второму что-то на голову упало. Обоих увезли на скорой помощи. Пока разбираемся", — заявил Осташко.