Застройщик рухнувшего в Куюках строящегося дома в ЖК "Светлый" прокомментировал ситуацию

Сегодня, 27 апреля, около полудня в Пестречинском районе в поселку Куюки частично рухнул строящийся жилой дом в ЖК "Светлый". На уровне третьего этажа разрушилась кирпичная кладка. Пострадал рабочий. По некоторым данным, двое.

Как пишет 116.RU, генеральный директор фирмы-застройщика Владимир Осташко утверждает, что он сейчас в Москве, и ему трудно судить о том, что случилось. Но предварительные причины ему доложили.