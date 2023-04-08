Новости Казани
· Служба новостей

Зарядка электроавтомобилей в Татарстане с 10 апреля станет платной

Зарядка электроавтомобилей в Татарстане станет платной с 10 апреля
Зарядка электроавтомобилей в Татарстане с 10 апреля станет платной

Фото: pkrti.ru

Заряжать электромобили в Татарстане с 10 апреля будут за деньги. По данным "Сетевой компании", которые публикует "Татар-информ", стоимость 1 кВТ в час составит 17 рублей. Автомобилисты могут совершить оплату через приложение компании.

Стоимость сформирована после того, как были проведены подсчеты затрат на операционную деятельность, исходят из принципа возвратных инвестиций.

На сегодняшний день в республике работает 109 зарядных станций для электротранспорта.

Следующая новость ↓

Популярное

"Ипотека за 1 рубль в месяц и бесплатный подбор": как выгодно покупать недвижимость в Казани
Редакция помогает
18 часов назад

"Ипотека за 1 рубль в месяц и бесплатный подбор": как выгодно покупать недвижимость в Казани

Новости России

23 часа назад

"Мирному договору - быть": астрологи все просчитали и рассказали, когда и чем закончится спецоперация на Украине

Редакция помогает

18 часов назад

"Ипотека за 1 рубль в месяц и бесплатный подбор": как выгодно покупать недвижимость в Казани

дезинсекция клопов туманом

Новости мира

3 часа назад

"Очень неудобная ситуация": в интернет просочилась новая порция секретных документов США про Украину и Китай

Редакция помогает

2 дня назад

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение

медицинский маникюр в москве в Москве

Новости мира

день назад

"Это хуже ядерной бомбы!": и Запад, и Россия оказались перед лицом новой страшной угрозы

Новости Казани

16 часов назад

"Осталось несколько дней": в Татарстане откроются первые магазины новой сети "жестких дискаунтеров"

Новости мира

11 часов назад

"Шоу уродов в кроссовках": как поляки охарактеризовали делегацию украинского президента Зеленского в Варшаве

Новости России

день назад

"Как два письменных стола": военный эксперт Марочко показал сбитую нашими на Донбассе "огромную хрень" (фото)

Новости России

день назад

"Это взбодрит весь народ надолго и по-серьезному": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин призвал публично казнить Дарью Трепову на Красной площади
Новости Казани
31 минуту назад

"Просто нажал кнопку": в Казани монтера насмерть раздавило кабиной лифта

"Просто нажал кнопку": в Казани монтера насмерть раздавило кабиной лифта

Новости России

минуту назад

"Потому что она никому не нужна!": Дмитрий Медведев вынес суровый приговор Украине

Редакция помогает

день назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

Новости мира

51 минуту назад

"Вот и последствия": выявлены первые случаи рождения детей с поврежденным мозгом из-за COVID-19

Новости России

2 часа назад

"Его создадут в США против российских людей": индийская провидица Арчена Нагабушанам предсказала страшную болезнь в 2026 году, вызванную новым вирусом
Зарядка электроавтомобилей в Татарстане с 10 апреля станет платной
Новости Казани
21 минуту назад

Зарядка электроавтомобилей в Татарстане с 10 апреля станет платной

Новости России

2 часа назад

"Придется раскошеливаться": в России ввели новые штрафы для дачников - за мойку и ремонт авто, за сорняки и туалеты

Новости Казани

3 часа назад

Жителя Татарстана на 11 лет отправили в колонию за пособничество международным террористам

Новости России

10 часов назад

Разъяренная мать до смерти забила пожилую няню своего ребенка, а потом сожгла ее тело на пустыре
Инвестиции в здоровье: стоматолог из Уфы выпустил облигации на миллиард
Интересное
5 дней назад

Инвестиции в здоровье: стоматолог из Уфы выпустил облигации на миллиард