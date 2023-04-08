Зарядка электроавтомобилей в Татарстане станет платной с 10 апреля

Заряжать электромобили в Татарстане с 10 апреля будут за деньги. По данным "Сетевой компании", которые публикует "Татар-информ", стоимость 1 кВТ в час составит 17 рублей. Автомобилисты могут совершить оплату через приложение компании.

Стоимость сформирована после того, как были проведены подсчеты затрат на операционную деятельность, исходят из принципа возвратных инвестиций.

На сегодняшний день в республике работает 109 зарядных станций для электротранспорта.

