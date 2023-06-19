Запустят автобусы: в Казани на Сабантуй пустят дополнительный транспорт

В Казани на Сабантуй 24 июня запустят дополнительные автобусы

В Казань 24 июня, в день Сабантуя, организуют специальную подачу автобусов, о чем стало известно на деловом понедельнике от главы управления культуры Азата Абзалова.

Специальные автобусы будут доставлять людей до Березовой рощи казанского поселка Мирный от станции метро "Проспект Победы, от Филармонии на Павлюхина, от остановки "10-й микрорайон" и от улицы Глазунова. Помимо этого, до метра празднования также пустят автобусы №23 и 56 и электричку.

На автобусах 36,46 и 72 можно будет доехать до Лебяжьего озера. Помимо этого, по Горьковскому шоссе от парковки у ТЦ "Мегастрой" будут ходить дополнительные транспортные средства.

До Березовой рощи в поселке Дербышки можно будет добраться на автобусах №1, 25, 34, 60, 90 и 91. Дополнительный транспорт будет курсировать с Компрессорного завода и с ТЦ "Мега".