Новости Казани
· Полина Модестова

Запустят автобусы: в Казани на Сабантуй пустят дополнительный транспорт

В Казани на Сабантуй 24 июня запустят дополнительные автобусы
Запустят автобусы: в Казани на Сабантуй пустят дополнительный транспорт

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

В Казань 24 июня, в день Сабантуя, организуют специальную подачу автобусов, о чем стало известно на деловом понедельнике от главы управления культуры Азата Абзалова.

Специальные автобусы будут доставлять людей до Березовой рощи казанского поселка Мирный от станции метро "Проспект Победы, от Филармонии на Павлюхина, от остановки "10-й микрорайон" и от улицы Глазунова. Помимо этого, до метра празднования также пустят автобусы №23 и 56 и электричку.

На автобусах 36,46 и 72 можно будет доехать до Лебяжьего озера. Помимо этого, по Горьковскому шоссе от парковки у ТЦ "Мегастрой" будут ходить дополнительные транспортные средства.

До Березовой рощи в поселке Дербышки можно будет добраться на автобусах №1, 25, 34, 60, 90 и 91. Дополнительный транспорт будет курсировать с Компрессорного завода и с ТЦ "Мега".

Следующая новость ↓

Популярное

Поминки – интимное мероприятие: почему казанцы больше не хотят организовывать их в обычных кафе
Интересное в Казани
час назад

Поминки – интимное мероприятие: почему казанцы больше не хотят организовывать их в обычных кафе

Лонгриды

18 часов назад

«Не надо спать под одним одеялом»: казанский психолог дал советы, как жить долго и счастливо

Новости Казани

22 часа назад

В Казани сотрудники ГИБДД поймали пьяную девушку за рулем Opel

вызвать обработка тараканов

Новости Казани

23 часа назад

В Казани пьяный водитель с двумя детьми в салоне, скрываясь от ГИБДД, устроил крупную аварию

Интересное в Казани

2 дня назад

Парадокс выбора: казанские дизайнеры откровенно высказались о материалах для ремонта. Бонус - скидка 10% на обои

стоимость фундамента под ключ в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани в багажнике машины нашли мертвым голого мужчину с перетянутым пенисом

Новости Казани

день назад

В Казани сотрудницу отделения банка судят за кражу денег премиум-клиентов

Новости Казани

22 часа назад

В Татарстане выделено 25 миллионов рублей на борьбу с борщевиком

Новости Казани

час назад

Поставили стенд: стало известно, что сделали с фонтанами в Казани, где ребенку оторвало пальцы
Новости Казани
3 дня назад

Планируют приобрести 12 судов: "Якутия" обновит парк самолетами Ту-214

Планируют приобрести 12 судов: "Якутия" обновит парк самолетами Ту-214

Новости Казани

17 минут назад

Будут проводить дополнительную работу: раис Татарстана поручил усилить меры противопожарной безопасности

Новости Казани

час назад

Вернули раньше срока: в Челнах быстрее нужного проводят работы по опрессовке

Новости Казани

2 часа назад

Не вошли в десятку: опубликован топ регионов РФ по доходам населения

Новости Казани

2 часа назад

Мать успела выйти из дома: в Татарстане в результате пожара погибли трое взрослых и четверо детей
Выступит The Limba: стало известно, как в Челнах отметят День молодежи
Новости Казани
22 минуты назад

Выступит The Limba: стало известно, как в Челнах отметят День молодежи

Новости Казани

21 час назад

В Татарстане 47-летнего мужчину обвинили в убийстве сестры из-за наследства

Новости Казани

21 час назад

Казань попала в ТОП российских городов для семейных путешествий в июле 2023 года

Новости Казани

21 час назад

Теплоход с 193 пассажирами, следовавший из Казани в Астрахань, ночью сел на мель на Волге
Казанцы готовы на все: 8 неочевидных советов, чтобы подготовиться к пляжному сезону
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцы готовы на все: 8 неочевидных советов, чтобы подготовиться к пляжному сезону