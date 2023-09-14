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Запросы выросли на 3%: жителям Казани для счастья необходимо 200 тысяч рублей

Жителям Казани для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц
Запросы выросли на 3%: жителям Казани для счастья необходимо 200 тысяч рублей

Яна Лашукина

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Специалисты сервиса SuperJob пришли к выводу, что жителям Казани для счастья необходимо 200 тысяч рублей в месяц. Стоит отметить, что еще полгода назад эта сумма была на пять тысяч рублей меньше.

Как стало известно, самые большие запросы у жителей Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга, Хабаровска и Ростова-на-Дону: им необходимо 265, 230, 220 и 218 тысяч рублей в месяц соответственно. А вот самые скромные люди проживают в Ярославле и Барнауле, Кирове, Вологде и Астрахани: в первых двух случаях им необходимо 177 тысяч в месяц, а в остальных - по 180 тысяч.

В среднем по России для того, чтобы чувствовать себя счастливым, человеку необходимо 200 тысяч рублей. Если сравнивать показатель с мартом 2023 года, то показатели выросли на 3%.

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