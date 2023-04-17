Жителям Татарстана синоптики пообещали потепление до + 10 градусов на новой неделе

В Татарстане синоптики обещают жителям почти летнее потепление - до + 19 градусов. Однако будет сильный ветер в первые дни новой трудовой недели. По данным республиканского Гидрометцентра, с 17 по 19 апреля порывы ветра могут достигать 9 метров в секунду.

Однако уже завтра днем, 18 апреля, воздух в регионе может прогреться до +19 градусов, хотя ночью могут быть и настоящие заморозки до -1 градусов, а на востоке - до -4 градусов.

