Занесло на ограждение: В центре Казани груженый снегом КАМАЗ попал в ДТП

Вот уже третий день в Казани не прекращаются снегопады, которые сменяются метелями и ледяными дождями. Все это приводит к тому, что ситуация на дорогах остается довольно напряженной. Число ДТП за последние дни заметно выросло.

В аварии попадают не только машины, но и спецтехника. Так, в центре Казани груженый снегом КАМАЗ пробил дорожное ограждение. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Возле театра Камала у водителя Камаза выдалось не самое доброе утро», — подписал автор поста в соцсетях.

Что стало причиной - пока не известно. По всй вероятности, грузовик занесло и он врезался в препятствие.