Занесен в красную книгу: в Казани обнаружили редкую птицу

В Казани в лесу на Дубравной нашли краснокнижного седого дятла

В лесу Казани, расположенном на Дубравной, был обнаружен птенец седого дятла, который занесен в Краснуюкнигу Республики Татарстан. Этот вид птиц относится к отряду дятлообразных, семейству дятовых.

Седой дятел является гнездовой кочующей птицей и обитает в осветленных лиственных и смешанных лесах. Он питается насекомыми, среди которых значительное место занимают муравьи. В регионе таких дятлов можно встретить в Высокогорском, Балтасинском, Дрожжановском, Верхнеуслонском, Елабужском, Альметьевском, Зеленодольском, Лениногорском, Спасском, Лаишевском, Пестречинском, Черемшанском районах, а также в лесопарковых зонах Казани и Елабуги.