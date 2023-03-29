Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прилетел в Казань с однодневным рабочим визитом

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Казань 29 марта с однодневным рабочим визитом. Информацию о прибытии бывшего президента РФ подтвердила пресс-служба Раиса Татарстана.

В международном аэропорту Казани Дмитрия Анатольевича встретили Рустам Минниханов и полномочный представитель главы государства в ПФО Игорь Комаров.

В планах Медведева - посещение предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса), после которого он проведет совещание.

