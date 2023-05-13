Замминистра строительства Татарстана Элеонору Абубакирову освободили из-под ареста под подписку о невыезде

Из ИВС выпустили задержанную по подозрению в получении крупной взятки заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Элеонору Абубакирову.

Следователь подписал документы на освобождение Абубакировой под подписку о невыезде, ей запрещено покидать территорию Татарстана, пишет "БО".

Следствие считает, что чиновница получила взятку в размере 9 миллионов рублей, когда работала в главном управлении инженерных сетей РТ, где отвечала за сектор государственных закупок.

Следователи считают, что Абубакирова оказывала протекцию, благодаря которой УКС получало тендеры фонда газификации.

В качестве взятки рассматривается зарплата Абубакировой в размере чуть менее 300 тыс. рублей — по второму месту работы.

Сама Элеонора Абубакирова вину не признает. Ее защита также отказывает что-либо комментировать по этому поводу.