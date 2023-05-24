Заместитель главы Верховного суда Татарстана стал "Судьей года" в России

Заместитель главы Верховного суда Татарстана Максим Беляев признан "Судьей года" в России. Премия по традиции вручается ежегодно лучшим служителям Фемиды в стране.

Максим Беляев не раз являлся содокладчиком на пленуме Верховного суда РФ, а также участвовал в качестве международного эксперта в Европейском суде по правам человека, Совете Европы и ООН, сообщает пресс-служба Верховного суда РТ.

Премию ему вручили в Москве.

"Судьей года" признают за значительный вклад в укрепление основ правосудия в России, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, за многолетнюю результативную работу в судебной системе.

У Беляева 30-летний юридический стаж в сфере уголовного судопроизводства, он имеет ученую степень доктора юридических наук. Он лично рассматривает самые резонансные дела.

