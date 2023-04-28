В Казани в очереди за билетами на финал Кубка Гагарина случилась драка, вызвали полицию

В очереди к кассам "Татнефть Арены" в Казани вспыхнула драка. По данным Mash Iptash, накал страстей в попытке купить билет на финал Кубка Гагарина не меньше, чем бывает на льду у дерущихся хоккеистов.

Дело в том, что пара человек попытались протиснуться вперед в очереди, которую многие занимали еще с ночи. И тут началось. Женщины напали на мужчин, охрана не справилась с ситуацией, вызвана полиция.