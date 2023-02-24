Закрытая в квартире женщина в Казани выпала с шестого этажа, встала и спокойно пошла домой
Фото: социальные сети
В Казани выпавшая с балкона шестого этажа женщина встала и спокойно вернулась домой. Она не получила травм, а лишь отряхнулась от снега и пошла обратно.
Все случилось накануне в микрорайоне Азино. Вероятно, падение смягчил большой сугроб, в который упала 42-летняя горожанка.
В пресс-службе УМВД РФ по Казани уточнили, что женщина не пострадала.
Она рассказала полицейским, что дверь в одной из комнат квартиры заклинило. Женщина решила попасть на улицу через балкон. Но руки не выдержали, она сорвалась. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.