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Закрытая в квартире женщина в Казани выпала с шестого этажа, встала и спокойно пошла домой

Выпавшая с балкона с высоты 6 этажа в Казани женщина встала и спокойно вернулась домой
Закрытая в квартире женщина в Казани выпала с шестого этажа, встала и спокойно пошла домой

Фото: социальные сети

В Казани выпавшая с балкона шестого этажа женщина встала и спокойно вернулась домой. Она не получила травм, а лишь отряхнулась от снега и пошла обратно.

Все случилось накануне в микрорайоне Азино. Вероятно, падение смягчил большой сугроб, в который упала 42-летняя горожанка.
В пресс-службе УМВД РФ по Казани уточнили, что женщина не пострадала.

Она рассказала полицейским, что дверь в одной из комнат квартиры заклинило. Женщина решила попасть на улицу через балкон. Но руки не выдержали, она сорвалась. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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