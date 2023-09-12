Закрылся уже второй: в казанском ЦУМе прекратил работу «Бахетле»

В ЦУМе Казани закрыли «Бахетле» из-за реконструкции ТЦ

В ЦУМе Казани, расположенном на улице Московской, 2, в связи с реконструкцией торгового центра был закрыт супермаркет «Бахетле». Как сообщает «БИЗНЕС Online», после обновления объекта магазин вновь начнет работать.

Напомним, что это уже второй магазин предприятия Муслимы Латыповой, который закрылся в последнее время. Ранее стало известно, что в августе прекратил работы «Бахетле», расположенный на проспекте Хусаина Ямашева, 71а, который находится в одноименном торговом центре.

В Казани ЦУМ будет закрыт на реконструкцию уже 30 сентября. Решение об этом ждали почти пять месяцев. В марте 2023 года глава РТ Рустам Минниханов в рамках заседания совета по культуре заявил, что республика хочет приобрести ЦУМ и поселить туда татарстанских ремесленников. На данный момент уже ведутся переговоры об этом.