Новости Казани
· Полина Модестова

Закрыли на 4 месяца: в Казани была перекрыта часть моста через Киндерку

В Казани с 15 июня закрыли мост через реку Киндерку
Закрыли на 4 месяца: в Казани была перекрыта часть моста через Киндерку

Администрация Казани

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В Казани, в жилом массиве Киндери, был закрыт для транспорта мост через Киндерку, так как на сооружении проводится реконструкция.

Сообщается, что до 30 октября проезд будет ограничен на участок от дома №1А по Степной и до лицы Шоссейной.

Напомним, что на этот год мост через Киндерку в Казани не является единственный, который подлежит ремонту. Работы также затронут мост через Сухую реку. На обоих сооружениях будут заменены несущие элементы, доведена до нормативного состояния ширина проезжей части. Здесь обустроят тротуары, обновят освещение и установят элементы безопасности.

Помимо этого, сейчас продолжают вести работы на мосту по Назарбаева, где идет капитальный ремонт, а также стартовали работы на "Миллениуме".

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