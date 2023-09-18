Закроют на три года: в Казани проведут капремонт Закабанной мечети

Закабанная мечеть в Казани будет закрыта на капремонт после прихода нового имам-хатыба

В одной из главных исторических мечетей Казани сменился имам-хатыб, сообщает «БИЗНЕС Online». Речь идет о Закабанной мечети, настоятель которой, Юсуф Давлетшин, недавно перешел служить в новую мечеть Ал Тан имени Габдрахима Утыз-Имяни, что открылась на Дубравной. Напомним, что она также стала одной из самых больших в Татарстане.

В Закабанной мечети Юсуфа Давлетшина заменил заместитель муфтия РТ по работе с мухтасибатами, имам-мухтасиб Аксубаевского района РТ Равиль Зуферов.

Он лично подтвердил свое назначение в беседе с издание и отметил, что его главная задача на новом месте - капитальная реконструкция Закабанной мечети. В связи с этим мечеть будет закрыта на длительный срок. Окончательное решение по плану реконструкции будет принято ближе к апрелю-маю. Мечеть будет закрыта на протяжении трех лет с конца следующего года. Все намазы в этот период будут проводиться в расположенном радом здании медресе. Будет продолжена и работа примечетских курсов.