Заинтересуют даже домоседов: 4 идеи для зимних прогулок по Казани

С наступлением зимы люди реже выходят на улицу, обосновывая это низкой температурой за окном и непроходимыми сугробами.

Редакция ProKazan подготовила четыре локации для зимнего досуга, которые заинтересуют даже закоренелых домоседов. А в качестве бонуса узнаете рабочий способ экономить на поездках в казанском метро.

Оплачивай проезд смартфоном

Прежде чем приступить к основной части, расскажем о выгодном способе оплачивать поездки.

Лучший способ передвижения зимой — это метро. Под землей вы скрыты от ветров и осадков. А поезда, движущиеся по точному расписанию, помогут не опоздать.

Этой зимой оплачивайте жетон в метро смартфоном с привязанной к нему картой “Мир”* и получайте скидку на проезд в размере 7 рублей. Стоимость одной поездки в казанской подземке обойдется всего в 28 рублей!

Карту «Мир» нужно загрузить в смартфон на базе Android с функцией бесконтактной оплаты (она есть в любом современном телефоне, включая бюджетные) с помощью одного из приложений – Mir Pay или Samsung Pay. Регистрация занимает около минуты. Сразу после загрузки карты «Мир» в платежный сервис, оплачивайте проезд со скидкой в 7 рублей. Кстати, покупать билет с помощью телефона не только выгодно, но и очень удобно: не нужно носить с собой мелочь, доставать кошелек или карту. Одно касание, и проезд оплачен.

Предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

Акция продлится до 15 февраля 2023 года. Успейте насладиться красотами зимней Казани и экономией с “Миром”!

Маленькая Италия в центре Казани

Фото: архив ProKazan

Любителям проводить время в компании семьи или друзей парк “Черное озеро” подойдет как нельзя кстати.

Неповторимую атмосферу праздника создает удачное расположение: сквер окружен исторической застройкой XIX века в европейском стиле. А спокойная музыка и мерцающие огоньки наполняют место камерностью и уютом.

Каждую зиму озеро превращается в оборудованный каток. А в честь пятилетнего юбилея в парке впервые будет установлена сцена, на которой пройдет праздничный концерт. Без елки и украшений “Черное озеро” не останется. В этом году за новогоднее оформление отвечает креативная студия из Италии.

Вход в парк бесплатный. Помимо проката коньков, на территории работают заведения, в которых можно полноценно перекусить после прогулки.

Ближайшая станция метро: Кремлевская.

Живописные зимние улочки

unsplash.com

К слову, об исторической архитектуре. Городская застройка Казани совмещает в себе далеко не одно столетие. Например, в одной части города жили русские аристократы и купцы, в другой — представители татарской общины.

А теперь обсудим, куда же можно поехать на метро.

Предлагаем прогуляться по тихим зимним улочкам и окунуться в историю развития городского зодчества.

На кремлевской улице имеется множество помпезных зданий. Например, мэрия, Александровский и Чернояровский пассажи.

Изящный лютеранский храм Святой Екатерины расположен на улице Карла Маркса, а на улице Горького стоит удивительный дом Кекина с башенками.

Муштари и Ульянова-Ленина славятся дворянскими особняками и русской деревянной архитектурой. Не стоит обходить стороной и улицы Волкова, Гоголя и Чернышевского.

Великолепные виды на зимнюю Казань и старинные улочки с дореволюционной архитектурой погружают в настоящую зимнюю сказку.

До всех перечисленных мест можно быстро и легко добраться на метро.

Ближайшие станции метро: Кремлевская, Площадь Тукая, Суконная слобода.

Чак-чак, мечети и русское барокко

Фото: архив ProKazan

Что за непонятный набор слов, спросите вы. А это ассоциации, которые возникают при упоминании Старо-татарской слободы.

Историческая часть города начала застраиваться в XVIII веке, после принятия Екатериной II указа «О терпимости всех вероисповеданий». Именно здесь начали появляться первые мусульманские школы. А русская архитектура, плавно переплетаясь с татарской, образовала неповторимый стиль — “татарское барокко”, который стал визитной карточкой города.

Особенно колоритно Старо-татарская слобода выглядит зимой с уютными новогодними ярмарками и расписными домиками. А после долгой прогулки на морозе можно согреться в местном музее чак-чака. Здесь не только угостят традиционным блюдом, но и расскажут о культуре и обычаях татарского народа.

В Слободе есть и другие не менее интересные места. Например, если вы интересуетесь литературой, можете заглянуть в дома известных поэтов и писателей.

Ближайшая станция метро: Площадь Тукая.

Казанский Арбат

Фото: unsplash.com

Ни один маршрут по столице Татарстана не может обойтись без улицы Баумана. Она простирается от Кремля до “Кольца” и плавно переходит/перетекает в Петербургскую улицу.

Баумана красива в любое время суток. Днем улица спокойна и малолюдна. По ней можно не спеша прогуляться и рассмотреть неповторимые памятники архитектуры. Вечером же начинается некое подобие карнавала. Многочисленные кафе и рестораны открывают двери для посетителей. Повсюду гуляют веселые компании отдыхающих.

Зимой улица Баумана становится еще более нарядной и яркой. Этому способствует уличная иллюминация, которой ежегодно украшают город. А уличные музыканты и театрализованные представления дополняют праздничную атмосферу.

Главную развлекательную улицу города можно смело сравнить со Старым арбатом в Москве.

Ближайшие станции метро: Кремлевская, Площадь Тукая.

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Весело и интересно можно проводить время круглый год, вне зависимости от сезона. Оставьте хандру дома, садитесь в метро и отправляйтесь в любую из локаций.

Не забудьте оплатить поездку картой “Мир” в своем смартфоне и получить скидку!

*С полными правилами акции можно ознакомиться на сайте privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет, Мир!».