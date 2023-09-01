Новости Казани
· Полина Модестова

Заинтересованы представители иностранных государств: фестиваль «СоТворение» в Казани могут посетить 100 тысяч человек

Фестиваль «СоТворение» в Казани 8-9 сентября могут посетить 100 тысяч человек
Заинтересованы представители иностранных государств: фестиваль «СоТворение» в Казани могут посетить 100 тысяч человек

Подписаться в Telegram

В Казани 8-9 сентября будет проходить музыкальный фестиваль «СоТворение», который, по предварительным данным, могут посетить до ста тысяч зрителей, сообщил глава Управления культуры Исполкома Казани Азат Абзалов. При этом он отметил, что точный прогноз дать тяжело и цифры являются примерными, однако уже сейчас видно, что интерес к мероприятию есть.

С его слов, в посещении фестиваля заинтересованы не только казанцы, но также и жители других регионов России и даже представители иностранных государств.

Ранее стало известно, что в фестивале «СоТворение» участие могут принять около 150 музыкантов. Цифра также плавающая, так как в программу могут быть внесены корректировки, однако предварительная информация остается такой.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

6 часов назад

Уезжаю с болью в сердце: Элвину Грею угрожали и сорвали концерт в Альметьевске

Интересное в Казани

день назад

Интервью с риелтором: топ-возможностей для выгодной покупки недвижимости

сетка в вытяжку от тараканов и мышей

Новости Казани

день назад

Бесплатное выступление Димы Билана в Казани: стало известно расписание

Интересное в Казани

2 дня назад

Как учителя готовятся к 1 сентября: рассказ от первого лица

прайс лист на гипсокартонные работы в Новосибирске

Новости Татарстана

16 часов назад

Автобусы "Казань-Ульяновск" начнут ходить ежедневно

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане открыли сезон охоты на пернатую дичь

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане запустят сервис для онлайн-собраний садоводов

Новости Казани

день назад

Вакцинировать будут у метро: в Казани начинают бороться с сезонным гриппом

Новости Казани

19 часов назад

Спасскую Башню Казанского Кремля отреставрировали за 520 миллионов рублей

Новости Татарстана
день назад

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане упал мотодельтаплана: есть пострадавшие

Новости Татарстана

5 часов назад

Минниханов принял участие в праздновании Дня нефтяника в Альметьевске

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане открыли сезон охоты на пернатую дичь

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане запустят сервис для онлайн-собраний садоводов

Разогреется до 25: в Казани в эти выходные сохранится теплая погода
Новости Татарстана
день назад

Разогреется до 25: в Казани в эти выходные сохранится теплая погода

Новости Татарстана

6 часов назад

Уезжаю с болью в сердце: Элвину Грею угрожали и сорвали концерт в Альметьевске

Новости Татарстана

16 часов назад

Автобусы "Казань-Ульяновск" начнут ходить ежедневно

Новости Казани

19 часов назад

Спасскую Башню Казанского Кремля отреставрировали за 520 миллионов рублей

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%