Заинтересованы представители иностранных государств: фестиваль «СоТворение» в Казани могут посетить 100 тысяч человек

Фестиваль «СоТворение» в Казани 8-9 сентября могут посетить 100 тысяч человек

В Казани 8-9 сентября будет проходить музыкальный фестиваль «СоТворение», который, по предварительным данным, могут посетить до ста тысяч зрителей, сообщил глава Управления культуры Исполкома Казани Азат Абзалов. При этом он отметил, что точный прогноз дать тяжело и цифры являются примерными, однако уже сейчас видно, что интерес к мероприятию есть.

С его слов, в посещении фестиваля заинтересованы не только казанцы, но также и жители других регионов России и даже представители иностранных государств.

Ранее стало известно, что в фестивале «СоТворение» участие могут принять около 150 музыкантов. Цифра также плавающая, так как в программу могут быть внесены корректировки, однако предварительная информация остается такой.