Задержан и экстрадирован в Казань предполагаемый член ОПГ "Калуга": он скрывался 10 лет

В Казань экстрадировали предполагаемого член ОПГ "Калуга", 56-летнего Динара Мифтахова. Об этом сообщает "Бизнес Онлайн". Заочно Мифтахова суд в Казани арестовал еще в 2012 году.

Не так давно беглый мужчина попался за границей, был экстрадирован в Россию, в Казань, где сейчас помещен в СИЗО.

Следствие обратилось с ходатайством о продлении ареста Мифтахову до января 2023 года, суд его удовлетворил. Однако Мифтахов и его защита с этим не согласились и обжаловали решение в Верховный суд РТ, который согласился с решением суда первой инстанции.

Мифтахова обвиняют в убийстве, совершенном организованной группой (ч. 2 ст. 105 УК РФ), и бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ). По версии следствия, Мифтахов мог быть соучастником убийства Игоря Селезнева, за которое уже были осуждены другие члены ОПГ "Калуга".

Лидер группировки Альберт Сиразиев в 2014 году получил 22 года колонии, его подельник и член ОПГ Роман Диденко - 12 лет колонии. Также приговоры зачитали еще восьмерым участникам ОПГ.