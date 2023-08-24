Забрали 233 собаки: жители Казани активно становятся хозяевами животных из приюта

С начала 2023 года жители Казани забрали из приюта «Зооцентр» 233 собаки

С начала этого года жители Казани забрали к себе домой из приюта «Зооцентр» 233 собаки. На сегодняшний день в приюте осталось еще 523 питомца - все они ждут своих хозяев. С обитателями приюта можно пообщаться, а также погулять на специальной площадке. После собаку можно забрать домой.

За тот же период специалистами были отловлены 2 465 собак, из которых 1 533 - выпущены в прежние места обитания после проведения вакцинации и стерилизации.

Помимо того, в мае в приют-детсад «Щенячий патруль» переехал из «Зооцентра» на отдельную площадку, расположенную на проспекте Победы. За это время новые хозяева обрели 56 щенков. Сейчас в приюте 12 питомцев. Помимо этого, волонтеры смотрят за 24 щенками, которые остаются в местах их обитания. Напомним, что «Зооцентр» расположен в поселке мирный, на Новосельской, 70 пом. 2. «Щенячий патруль» расположился на проспекте Победы, 30.