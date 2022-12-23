Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Татарстане поднялась почти в два раза

В Татарстане отмечается существенный рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. За неделю прибавилось сразу 40 тысяч новых зараженных. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина 23 декабря.

На этой неделе зафиксировали 413 новых случаев, из них 82% приходятся на так называемый свиной грипп.

"Два года наше население не встречалось с вирусами гриппа и несколько утратило свой иммунитет. Поэтому A1H1N1 2009 года протекает в более интенсивном варианте", — заметила Авдонина.

Эпидпорог превышен почти вдвое. Растет и число выявленных случаев ковида Заболевших им за неделю стало больше на 15%.

Ранее мы сообщали, что вирусолог сравнил грипп и COVID-19 и пришел к выводу, что сейчас ситуация куда опаснее.

