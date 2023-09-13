Забирала себе процент от сумму: в Казани задержали девушку-курьера, работавшую на мошенников

В Казани задержали 22-летнюю девушку-курьера мошенников

Оперативники отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий отдела уголовного розыска УМВД России по Казани задержали в столице РТ девушку, которая являлась курьером мошенников. По всем фактам, которые были установлены полицией «Азино-2» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Одно из преступлений было совершено в отношении 87-летней пенсионерки в августе. Аферисты сообщили потерпевшей новость о ДТП, в котором якобы фигурировала ее родственника. Они попросили пенсионерку подготовить деньги. Женщина поверила мошенникам и передала через соучастницу схемы необходимую сумму. Аналогичным образом удалось мошенникам обмануть и еще двух пенсионерок. Общая сумма материального ущерба, который был нанесен. превысили 200 тысяч рублей.

Подозреваемая была задержана в ходе оперативно розыскных мероприятий в Приволжском районе. Девушка в возрасте 22 лет полностью признала свою вину. Она рассказала, что забирала себе небольшой процент от полученной суммы в качестве вознаграждения за проделанную работу. На данный момент сотрудники полиции проводят все необходимые следственно-оперативные мероприятия.