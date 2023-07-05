Забили лишь один мяч: ФК "Рубин" в товарищеском матче одержал победу над "КАМАЗОМ"

ФК Казани «Рубин» 4 июля разгромил «КАМАЗ» в товарищеском матче

Футбольному клубу Казани "Рубин" удалось обыграть "КАМАЗ" из Набережных Челнов в товарищеском футбольном матче на предсезонных сборах.

Встреча футбольных клубов завершилась со счетом в 5:1. В команде победителей мячи забивали Максим Ширяев, Георгий Зотов, Виталий Лисакович, Александр Ломовицкий и Игор Вуячич. Гол в ворота казанской команды забил Артура Арустамян.

Напомним, что в прошлом сезоне "Рубином" было занято первое место в Первой лиге. Спустя сезон клуб вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ). "КАМАЗ" же в Первой лиге оказался на 11-м месте.