Заявку принимают до 1 ноября: в Казани пройдет II межрегиональный фестиваль профессионального мастерства
Мэрия Казани (Марат Мугинов)
«Звезда гостеприимства Поволжья - 2023», II межрегиональный фестиваль профессионального мастерства среди работников предприятий туристской, ресторанной и гостиничной индустрии городов, пройдет с 1 по 10 декабря.
Победители будут определены в нескольких номинациях, среди которых «Лучшая горничная», «Лучший менеджер ресторана», «Лучший повар» и другие. Полный список опубликован на сайте мэрии города.
Конкурс будет проходить в два этапа. Первый - отборочный. Он продлится до 17 ноября, а заявки на участие будут приниматься до 1 ноября по ссылке. Участникам необходимо будет также выполнить «Домашнее задание».
Межрегиональный этап пройдет с 1 по 10 декабря. В этом время конкурсные задания участники будут выполнять очно, будучи в Казани. Победители получат дипломы и денежные призы в размере 50 тысяч рублей, а также памятные подарки.