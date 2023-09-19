Заявку принимают до 1 ноября: в Казани пройдет II межрегиональный фестиваль профессионального мастерства

Заявки на участие в фестивале «Звезды гостеприимства Поволжья» будут принимать до 1 ноября

«Звезда гостеприимства Поволжья - 2023», II межрегиональный фестиваль профессионального мастерства среди работников предприятий туристской, ресторанной и гостиничной индустрии городов, пройдет с 1 по 10 декабря.

Победители будут определены в нескольких номинациях, среди которых «Лучшая горничная», «Лучший менеджер ресторана», «Лучший повар» и другие. Полный список опубликован на сайте мэрии города.

Конкурс будет проходить в два этапа. Первый - отборочный. Он продлится до 17 ноября, а заявки на участие будут приниматься до 1 ноября по ссылке. Участникам необходимо будет также выполнить «Домашнее задание».

Межрегиональный этап пройдет с 1 по 10 декабря. В этом время конкурсные задания участники будут выполнять очно, будучи в Казани. Победители получат дипломы и денежные призы в размере 50 тысяч рублей, а также памятные подарки.