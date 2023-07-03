Заявились новые резиденты: в ТОР "Набережные Челны" работает 43 производственные компании-резидента

В ТОР «Набережные Челны» в 2023 году заявились три новых резидента

Набережные Челны больше семи лет имеют статус территории опережающего развития. Сегодня в городе работает 43 производственные компании - резидента ТОР, а в этом году к ним также добавиться еще три предприятия, сообщила глава отдела по развитию ТОР Алию Бикташеву на "деловом понедельнике". Основная доля резидентов - челнинские предприятия - их 29. Остальные же из других регионов России и иностранные компании.

По объему отгруженной продукции преобладают предприятия в сфере производства стройматериалов и металлообработки. Производство сложной бытовой техники занимает 38 процентов. Стоит отметил, что это относительно новый вид производства для Набережных Челнов.

Работа по привлечению резидентов продолжается и на сегодняшний день. В апреле 2023 года был зарегистрирован новый - компания Завод металлических изделий "Кветтор". Недавно одобрили еще два инвестиционных проекта - по производству нефтяного оборудования и асфальтобетонных смесей. Инвестиции в эти проекты составят 360 млн и 168 млн рублей.