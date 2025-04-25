За сутки в Казани произошло 286 ДТП
Согласно данным городской Госавтоинспекции, за последние сутки в Казани произошло 286 дорожно-транспортных происшествий. В одном из них погиб человек, ещё двое пострадали, получив различные травмы.
Сотрудники ГИБДД также выявили серьёзные нарушения:
задержано шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения,
ещё два человека управляли автомобилем без водительских прав.
Кроме того, в полицию доставлены двое граждан, которых подозревают в совершении преступлений, не связанных с нарушениями ПДД. Правоохранители проводят проверку по всем фактам.
Госавтоинспекция Казани вновь напоминает водителям о необходимости строго соблюдать ПДД, не садиться за руль в нетрезвом виде и быть особенно внимательными в условиях весенней нестабильной погоды, которая может резко повлиять на дорожную обстановку.
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