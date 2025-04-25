За сутки в Казани произошло 286 ДТП

Согласно данным городской Госавтоинспекции, за последние сутки в Казани произошло 286 дорожно-транспортных происшествий. В одном из них погиб человек, ещё двое пострадали, получив различные травмы.

Сотрудники ГИБДД также выявили серьёзные нарушения:

задержано шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения,

ещё два человека управляли автомобилем без водительских прав.

Кроме того, в полицию доставлены двое граждан, которых подозревают в совершении преступлений, не связанных с нарушениями ПДД. Правоохранители проводят проверку по всем фактам.

Госавтоинспекция Казани вновь напоминает водителям о необходимости строго соблюдать ПДД, не садиться за руль в нетрезвом виде и быть особенно внимательными в условиях весенней нестабильной погоды, которая может резко повлиять на дорожную обстановку.