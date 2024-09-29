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За сутки в Казани произошло 131 ДТП

В Казани за минувшие сутки сотрудники дорожной ...

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В Казани за минувшие сутки сотрудники дорожной патрульной службы задержали 9 водителей, управлявших транспортными средствами без водительских прав. В тот же день было зафиксировано 131 дорожно-транспортное происшествие, среди которых особенно тревожным является случай, в котором один человек пострадал в результате наезда на пешехода. Такие инциденты вызывают тревогу у местных жителей и властей, подчеркивая важность повышения безопасности на дорогах.

Кроме того, в рамках оперативных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов задержали девять водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Такое количество нетрезвых водителей за один день вселяет опасения о состоянии сознания автомобилистов и их ответственности на дорогах.

В отделы полиции были доставлены также семь граждан по подозрению в совершении различных правонарушений, что дополнительно свидетельствует о необходимости усиления профилактических мер на территории города.

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