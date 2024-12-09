За неделю в Казани родились 437 детей

В период с 2 по 8 декабря в Казани на свет появились 233 мальчика и 204 девочки. Об этом стало известно из данных, предоставленных городским управлением ЗАГС.

Среди популярных имён, которые давали новорождённым в столице Татарстана, можно выделить Амир, Эмиль, Матвей, Данияр, Алан, Демид, Риналь, Мирон, Адель, Алина, Азалия, Есения, Сафия, Амелия, София, Ева, Самира, Анна.

В то же время, некоторые родители предпочли дать своим детям более редкие имена, такие как Инсаф, Ян, Каюм, Захар, Вильдан, Ильдар, Райан, Хан, Равис, Даниэль, Дмитрий, Ильзат, Мартин, Ансель, Асель, Джиель, Эльзана, Октавия, Авелина, Анель, Ангелика, Сумайя, Селин, Алана, Лорель, Айнель, Инзиля.