Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

За минувшие сутки в Казани зафиксировали 145 ДТП

Подписаться в Telegram

В Казани 9 ноября зарегистрировано 145 аварий, семь из которых привели к травмам участников движения. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Казани.

В минувший день на городских улицах произошло пять ДТП, в результате которых пострадали пять пешеходов. Аварийные ситуации возникли на тротуаре, при выезде с прилегающей территории и при повороте, когда один из водителей не пропустил пешехода. Также зафиксировано две аварии на светофорах.

Сотрудники полиции задержали восемь водителей в нетрезвом состоянии и ещё двоих – без прав на управление транспортными средствами. Всего в отделы полиции доставлено восемь подозреваемых в совершении преступлений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

час назад

Жители Самосырово, где нашли тело со следами укусов, два раза жаловались на собак

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам

какую траву не любят тараканы

Новости Казани

день назад

Метеоролог Переведенцев рассказал о погоде предстоящей зимой в Казани

Новости России

3 дня назад

ВТБ поддержал программу VII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова в регионах России

ремонт электропечей на дому в Уфе

Новости Казани

день назад

В Казани построят поликлинику за 622,8 млн рублей в Советском районе

Новости Казани

день назад

В Казани представят технику, захваченную на СВО

Новости Казани

5 часов назад

В Казани нашли подростков, пытавшихся потушить Вечный огонь в парке Горького

Новости Татарстана

день назад

Николая Герасимова назначили замначальником экономической полиции Татарстана

Новости Татарстана

день назад

Мама SHAMANа пошутила над кожаными лосинами сына
Новости Казани
день назад

Авиарейса из Улан-Удэ в Казань задержали на сутки из-за неисправности борта

В связи с возникшей технической проблемой на бо...

Новости Казани

час назад

За минувшие сутки в Казани зафиксировали 145 ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой

Новости Казани

2 часа назад

Бастрыкину доложат о деле по факту осквернения Вечного огня в Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли два человека
В Казани на улице Профсоюзной «коммунальщики» у...
Новости Казани
8 часов назад

В Казани на улице Профсоюзной «коммунальщики» устроили вечеринку

Новости Татарстана

6 часов назад

Шахматистка из Набережных Челнов стала чемпионкой мира среди девушек до 14 лет

Новости Татарстана

8 часов назад

Жителя Татарстана избили около ночного клуба в Таиланде

Новости Казани

8 часов назад

Хозяин собак, которые могли напасть на женщину в Казани, отрицает их вину
ВТБ Лизинг выдал 300-тысячный автомобиль
Новости России
4 дня назад

ВТБ Лизинг выдал 300-тысячный автомобиль