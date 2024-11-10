За минувшие сутки в Казани зафиксировали 145 ДТП

В Казани 9 ноября зарегистрировано 145 аварий, семь из которых привели к травмам участников движения. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Казани.

В минувший день на городских улицах произошло пять ДТП, в результате которых пострадали пять пешеходов. Аварийные ситуации возникли на тротуаре, при выезде с прилегающей территории и при повороте, когда один из водителей не пропустил пешехода. Также зафиксировано две аварии на светофорах.

Сотрудники полиции задержали восемь водителей в нетрезвом состоянии и ещё двоих – без прав на управление транспортными средствами. Всего в отделы полиции доставлено восемь подозреваемых в совершении преступлений.