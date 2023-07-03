Новости Казани
· Полина Модестова

За год выросла на 15 процентов: в Татарстане оказались самые высокие зарплаты по Приволжью

Татарстан стал лидером в ПФО по размеру среднемесячной зарплаты за 4 месяца 2023 года
За год выросла на 15 процентов: в Татарстане оказались самые высокие зарплаты по Приволжью

Надежда Острокол

Подписаться в Telegram

С января по апрель 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в Татарстане, если сравнивать с тем же периодом 2022 года. выросла на 15,6%. Она составляет 56 144 рубля. Как оказалось, среди регионов Приволжского федерального округа это самый высокий показатель, сообщает "Реальное время".

На втором месте оказался Пермский край, здесь за вышеуказанный промежуток времени средняя зарплата составила - 54 567, а на третьем - Башкирия с 51 754 рублями. В топ-5 также попали Самарская и Нижегородская область.

По Поволжью в среднем зарплата за январь - апрель 2023 года составила 49 948 рублей, что также выше на 15,6%, нежели в прошлом году.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

17 часов назад

Глава сельского поселения Татарстана погиб в ДТП

Новости Казани

15 минут назад

Дождь, гроза и тепло: что ждать жителям Татарстана на этой неделе от погоды

вызов службы по избавлению от тараканов

Новости Казани

10 минут назад

Обнаружили два тела: в Казани во время пожара погибли люди
Лонгриды
2 дня назад

Ирек Галямов, экономист: «Если человек начинает зарабатывать свыше 5 млн рублей, у чиновников может упасть глаз на его компанию»

Ирек Галямов, экономист: «Если человек начинает зарабатывать свыше 5 млн рублей, у чиновников может упасть глаз на его компанию»

Новости Казани

2 дня назад

Принял участие в программе: Александр Асташенок сел за руль социального такси

Новости Казани

2 дня назад

Пройдет четыре ярмарки: у жителей Казани будет возможность познакомиться с работодателями города в июле

Новости Казани

2 дня назад

Завершено на 68%: стало известно, как продвигается строительство дома в первом квартале Салават Купере

Новости Казани

2 дня назад

Завершили тушение: сотрудники МЧС ликвидировали пожар на нефтяном резервуаре в селе Старое Маврино
Отлично подходит для перевозок: глава РТ протестировал уменьшенную копию "КАМАЗа"
Новости Казани
2 дня назад

Отлично подходит для перевозок: глава РТ протестировал уменьшенную копию "КАМАЗа"

Новости Казани

2 дня назад

Уже давно перебрался на дачу: около Набережных Челнов в пожаре погиб мужчина

Новости Казани

2 дня назад

Выросла в четыре раза: в Татарстане фиксируют рост заболеваемости мышиной лихорадкой

Новости Казани

2 дня назад

Распоряжение было подписано: в Татарстане власти увеличили состав комиссии по поддержке участников СВО
Минимальный размер первоначального взноса увеличен до 20%. Какие сложности при покупке жилья ожидают казанцев?
Интересное в Казани
6 дней назад

Минимальный размер первоначального взноса увеличен до 20%. Какие сложности при покупке жилья ожидают казанцев?