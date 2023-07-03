За год выросла на 15 процентов: в Татарстане оказались самые высокие зарплаты по Приволжью

Татарстан стал лидером в ПФО по размеру среднемесячной зарплаты за 4 месяца 2023 года

С января по апрель 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в Татарстане, если сравнивать с тем же периодом 2022 года. выросла на 15,6%. Она составляет 56 144 рубля. Как оказалось, среди регионов Приволжского федерального округа это самый высокий показатель, сообщает "Реальное время".

На втором месте оказался Пермский край, здесь за вышеуказанный промежуток времени средняя зарплата составила - 54 567, а на третьем - Башкирия с 51 754 рублями. В топ-5 также попали Самарская и Нижегородская область.

По Поволжью в среднем зарплата за январь - апрель 2023 года составила 49 948 рублей, что также выше на 15,6%, нежели в прошлом году.