Новости Казани
· Полина Модестова

За год получил 13 штрафов: молодой парень насмерть сбил женщину на переходе в Набережных Челнах

Ночью 18 июня в Набережных Челнах сбили девушку-пешехода
За год получил 13 штрафов: молодой парень насмерть сбил женщину на переходе в Набережных Челнах

отделение пропаганды ГИБДД

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Стало известно об аварии, которая произошла накануне вечером, 18 июня, около одиннадцати часов ночи на проспекте Мусы Джалиля в Набережных Челнах. В результате ДТП погибла женщина.

Как сообщают представители ГИБДД по городу, водители 2004 года рождения управлял автомобилем "ВАЗ 2114" и двигался в направлении Набережночелнинского проспекта. По ходу движения он наехал на женщину, которая перехода проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе.

При этом известно, что за год у водителя уже было 13 штрафов за рушение ПДД. Личность погибшей не была установлена, известно, что на вид ей около 30 лет. Изначально пострадавшую доставили в больницу, она впала в травматическую кому. Однако, сегодня утром, в половине шестого, она скончалась.

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