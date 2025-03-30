За два месяца в бюджет Татарстана поступило 27 млрд рублей

За январь и февраль 2025 года местные бюджеты Татарстана получили более 27 млрд рублей — это 16,7% от годового плана. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов на совещании с представителями муниципалитетов отметил, что доходы за первые два месяца года выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Полученные средства, а также остатки с начала года позволили вовремя профинансировать все важные статьи расходов, в том числе социальные обязательства и первоочередные выплаты.

При этом министр подчеркнул, что в течение года возможны колебания в поступлениях. Он призвал эффективнее собирать налоги и разумно тратить бюджетные средства, чтобы сохранить финансовую стабильность.