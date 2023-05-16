Новости Казани
· Служба новостей

За долг в 36 миллионов рублей житель Казани лишился своего MINI Cooper

В Казани мужчина за долг в 36 миллионов потерял свой MINI Cooper
За долг в 36 миллионов рублей житель Казани лишился своего MINI Cooper

Фото: УФССП РТ

Судебные приставы-исполнители в Казани арестовали у мужчины автомобиль MINI Cooper за невыплаченный штраф по уголовному делу. Долг составил 36 миллионов рублей.

Суд признал мужчину причастным к коррупционной деятельности, он получил взятку в особо крупном размере, за что и понес наказание.
Дорогостоящий автомобиль нашли в ходе рейда.

Теперь у должника есть время, чтобы расплатиться, иначе машину продадут в счет погашения задолженности.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

"И одного месяца отдыха хватит": в России вновь подняли вопрос о сокращении каникул

Важное в РТ

3 часа назад

В Уфе встретятся профессионалы нефтегазохимической отрасли

механические виды работ по обработке борщевика в россии стоимость

Новости Казани

день назад

Житель Казани от скуки устроил стрельбу у гимназии на улице Фучика

Новости Казани

5 часов назад

Гребли лопатой: на Татарстан обрушился крупный град

ремонт рулевой колонки в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

"Ее любили все - от мала до велика": в Казани умерла главврач детской поликлиники № 2 Роза Ахмадиева

Новости Казани

день назад

"Восхищался Путиным, обвинял во всем Байдена, а теперь приехал в Татарстан": в Свияжске побывал бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер

Новости Казани

3 часа назад

В Казани у журналистки Наили Муллаевой провели обыск из-за чужого комментария в "ВК"

Новости Казани

день назад

В Казани местный житель сильно избил дедушку на остановке общественного транспорта
Новости Казани
день назад

Мэр Казани Метшин потребовал оперативно информировать горожан о сезонных отключениях горячей воды

Мэр Казани Метшин потребовал оперативно информировать горожан о сезонных отключениях горячей воды

Новости Казани

41 минуту назад

В Казани мужчина забил свою тещу до смерти

Интересное в Казани

день назад

Город в городе: в Казани достроили жилой комплекс на 15 тысяч человек

Новости Казани

час назад

За долг в 36 миллионов рублей житель Казани лишился своего MINI Cooper

Новости Казани

час назад

В Казани из-за ремонта канализации закроют временно некоторые улицы Ново-Савиновского района
"Настроение влюбиться": романтически настроенный мужчина в Казани удивил прохожих
Новости Казани
51 минуту назад

"Настроение влюбиться": романтически настроенный мужчина в Казани удивил прохожих

Новости Казани

час назад

15 тысяч участников ожидаются на международном форуме в Татарстане

Новости Казани

2 часа назад

В Татарстане газовые сети будут подведены к 35 медицинским и 22 образовательным учреждениям

Новости Казани

3 часа назад

В Казани отреставрируют руины дома, где жил Владимир Ленин: там сделают жилье бизнес-класса
Все проще, чем вам кажется: как казанцы будут праздновать свадьбы в 2023 году
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Все проще, чем вам кажется: как казанцы будут праздновать свадьбы в 2023 году