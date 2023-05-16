В Казани мужчина за долг в 36 миллионов потерял свой MINI Cooper

За долг в 36 миллионов рублей житель Казани лишился своего MINI Cooper
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Судебные приставы-исполнители в Казани арестовали у мужчины автомобиль MINI Cooper за невыплаченный штраф по уголовному делу. Долг составил 36 миллионов рублей.
Суд признал мужчину причастным к коррупционной деятельности, он получил взятку в особо крупном размере, за что и понес наказание.
Дорогостоящий автомобиль нашли в ходе рейда.
Теперь у должника есть время, чтобы расплатиться, иначе машину продадут в счет погашения задолженности.