В Казани мужчина за долг в 36 миллионов потерял свой MINI Cooper

Судебные приставы-исполнители в Казани арестовали у мужчины автомобиль MINI Cooper за невыплаченный штраф по уголовному делу. Долг составил 36 миллионов рублей.

Суд признал мужчину причастным к коррупционной деятельности, он получил взятку в особо крупном размере, за что и понес наказание.

Дорогостоящий автомобиль нашли в ходе рейда.

Теперь у должника есть время, чтобы расплатиться, иначе машину продадут в счет погашения задолженности.

