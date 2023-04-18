Кабмин Татарстана утвердил 5 публичных приоритетов на 2023 год

Кабмин Татарстана обсудил и утвердил перечень из пяти публичных приоритетов на текущий 2023 год. Он был составлен после анализа результатов социсследований, проведенных в регионе годом ранее.

Первым в списке значится сдерживание роста цен и тарифов и повышение качества услуг и товаров. Это считают особо важным почти 60% жителей республики.

Вторым приоритетом стало повышение уровня доходов татарстанцев, пенсий и выплат, пособий. Это считают важным 54% жителей.

Третий приоритет - доступность и качество социальных услуг, за это направление голосуют 33,7% татарстанцев.

На четвертую позицию попало повышение уровня личной культуры и нравственности, а на пятой оказалось качество услуг ЖКХ.

Обозначили в Кабмине и основные проблемы, с которыми сталкиваются татарстанцы, они нуждаются в скорейшем принятии определенных решений. Это - дорогие продукты, непрозрачность при формировании счетов за ЖКУ, низкий уровень доходов населения.