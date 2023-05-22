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«За антивоенное граффити»: в Казани объявлен в розыск политактивист Марк Серов

МВД РТ объявило в розыск казанского политактивиста Марка Серова
«За антивоенное граффити»: в Казани объявлен в розыск политактивист Марк Серов

Марк Серов

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МВД по Татарстану ищет политического активиста Марка Серова. Он был объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилась на сайте полиции.

В карточке говорится, что Серов разыскивается в качестве подозреваемого по уголовной статье. По какой в документе не уточняется. Указаны его национальность, пол, дата и место рождения.

Ранее против него возбуждали уголовное дело за антивоенное граффити. До этого он задерживался за одиночные пикеты и участие в несанкционированных митингах.

В мае 2023 года Марк Серов эмигрировал в Грузию. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Он не планировал возвращаться в Россию.

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