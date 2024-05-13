За 7 дней в казанских трамваях и троллейбусах поймано 135 зайцев

С 6 по 12 мая в транспорте Казани было выявлено 135 пассажиров без билетов, об этом сообщило администрация «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале. Контрольно-ревизионный отдел МУП занимается выявлением нарушителей, работая в общественном транспорте с бесконтактной оплатой проезда.

За прошедшую неделю было проведено 687 проверок. Пассажиров просят прикладывать проездной билет при посадке и дожидаться метки. Оплата проезда должна быть произведена в течение одной остановки.