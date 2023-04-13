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«За 3 года реализовано порядка 50 роботов»: как ИТ-технологии влияют на бизнес в Татарстане

«За 3 года реализовано порядка 50 роботов»: как ИТ-технологии влияют на бизнес в Татарстане

12 апреля в ИТ-парке имени Башира Рамеева состоялся круглый стол. Целью встречи стала дискуссия об ИТ-технологиях для бизнеса, также спикеры затронули темы искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Директор макрорегиона «Волга» Tele2, Алексей Сидоров отметил, что в республике Татарстан созданы наилучшие условия развития и применения новых цифровых решений для бизнеса.

«Tele2 также стремится работать на опережение: отслеживаем новые технологии, ищем перспективные точки роста, формируем конкурентные преимущества. Мы смотрим, как меняется модель поведения наших клиентов. Пользователи все больше уходят в цифру, в мессенджеры, используя этот канал как для звонков и онлайн-общения, так и для оперативного получения новостей в онлайн-режиме. Как оператор связи, мы являемся неким связующим элементом между событиями в мире и пользователями, которые этими событиями интересуются. И здесь мы несем ответственность за качественный мобильный интернет и высокий уровень сервиса для наших клиентов».

Рустам Хидиятуллин, заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ считает, что Татарстан является точкой притяжения ИТ-технологий. На территории республики построены крупные объекты, которые позволяют организовать работу специалистам.

«ИТ-технологии захватили все сферы нашей жизни и плотно внедрились в бизнес. Например, за 3 года в Татарстане было реализовано порядка 50 роботов, которые помогают разгребать рутинную работу и позволяют наладить бизнес-процесс», – поделился заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Рустам Хидиятуллин.

Конечно, совместно с развитием технологий, развивается и киберпреступность. Максим Акимов, заместитель руководителя Центра противодействия киберугрозам Innostage CyberART, рассказал о том, как себя обезопасить:

«Используя различные цифровые сервисы, мы должны принимать все риски, которые с ними связаны. Все мы слышали про утечки персональных данных за прошедший год. Как показала практика, атакам, взломам и утечкам подвержены компании совершенно разных уровней безопасности. Поэтому нужно осторожно относиться к той информации, которую вы публикуете в интернете, ведь она так или иначе остается там навсегда».

Алексей Сидоров отметил, что современные пользователи относятся более осознанно к сомнительным ссылкам и сайтам. Директор макрорегиона «Волга» Tele2 рассказал о том, как оператор связи помогает распознавать спам-звонки и защищать данные клиентов Tele2:

«Антифрод-платформа Tele2 работает на технологиях big data и распознает спам-звонки по продолжительности, частоте, массовости и реакции пользователей. Однако, несмотря на стремительное развитие цифровой защиты, нет ни одной эффективной платформы от человеческого фактора. Поэтому важен, в первую очередь, разумный и осознанный подход в потреблении информации».

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