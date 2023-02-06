WSJ: Россия и Иран совместно построят в Татарстане крупный завод по выпуску дронов

Россия и Иран договорились о совместном открытии крупного предприятия по производству дронов на территории Республики Татарстан, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц.

Сообщается, что предприятие появится в Елабуге, это часть сделки на $1 млрд, панируется выпускать от 6 тысяч штук БПЛА уже в ближайшие годы.

Эксперты издания отмечают, что дроны будут выпускаться для использования в зоне спецоперации на Украине, разработчики намерены создать усовершенствованную модель Shahed-136 с новым двигателем.