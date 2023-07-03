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· Полина Модестова

Выступят Лазарев, Хабиб и Караулова: в Казани отметят День поля

В Казани на Дне поля 8 и 9 июля выступят Лазарев, Хабиб и Караулова
Выступят Лазарев, Хабиб и Караулова: в Казани отметят День поля

pixabay

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В Казани с 6 по 9 июля будут отмечать День поля. На концерты хедлайнерами были приглашены Сергей Лазарев, Юлиана Караулова, Хабиб и Mary Gu, сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров на пресс-конференции.

С его слов, концерты российских звезд будут проходить 8 и 9 июля. Инициативу проявили федеральные организаторы.

Помимо этого, для гостей и жителей города организуют бесплатные шаттлы от театра Камала и станции метро "Проспект Победы". Министр считает, что праздник будет масштабным и попросту "незабываемым".

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