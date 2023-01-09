"Выстрел в затылок": в Татарстане пьяный охотник-браконьер выстрелил в своего товарища вместо косули

Незаконная охота двух нетрезвых приятелей в новогодние праздники закончилась трагедией. Вечером 5 января двое жителей Татарстана, прихватив алкоголь, решили пойти охотиться в Сармановском районе РТ.

Решение тоже принимали не на трезвую голову. 37-летний житель поселка Джалиль и его 30-летний друг успели выпить изрядно. Взяв чужое охотничье ружье ИЖ-27, оба отправились охотиться на зайца и косулю, не имея на то лицензии.

Подстрелив косулю, мужчина решил добить раненое животное, но в этот момент случайно выстрелил в затылок сидевшему впереди на снегоходе охотнику. 30-летний мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.