Вышла из дома и не вернулась: в Татарстане ищут пропавшую 14-летнюю девочку

В Татарстане идут поиски пропавшей 14-летней девочки

В Казани ищут 14-летнюю Аделю Гизбуллину. 6 марта она вышла из дома и больше не возвращалась.

Рост пропавшей 157 см, нормального телосложения, волосы у девочки темно-русые, а глаза карие. На ней была темно-бежевая куртка с капюшоном, белый свитер, черные брюки и темно-коричневые ботинки, темно-серого цвета шапка и шарф. С собой она взяла бирюзовый рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей девочке, просят позвонить на горячую линию: 8 (800) 700-54-52 ( звонок бесплатный).