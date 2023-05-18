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Вышку, с которой упал рабочий, в казанском поселке Константиновка могли поставить незаконно

Вышку связи в казанском поселке Константиновка, с которой упал рабочий, могли установить незаконно
Вышку, с которой упал рабочий, в казанском поселке Константиновка могли поставить незаконно

Фото: социальные сети

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Жители казанского поселка Константиновка считают, что вышка, с которой упал рабочий, установлена незаконно и еще может привести к не одной трагедии.

Как пишет "Вечерняя Казань", вышка стоит всего в считаных метрах от глубокого оврага в непосредственной близости от деревьев. Рядом - жилые дома, а потому люди опасаются, что в случае его их всех накроет сооружением.

Ранее расположение вышли не нравилось специалистам газовой службы - слишком близко к газовой трубе. А потому вышку отодвинули от трубы. 30-метровая контрукция, уверены жители, слишком высока для этой местности, а потому последствия могут быть самыми плачевными.

"Это практически посадочная зона самолетов, они начинают приземляться здесь на автопилоте. К тому же, у вышки очень глубокий фундамент, а ведь от нее совсем недалеко от оврага, почва здесь не такая крепкая. Весной здесь все топит, почву подмывает. А вдруг из-за этого вышка возьмет и грохнется на наши дома или заденет газовую трубу? Или если дерево упадет на вышку?" - вопрошают местные жители.

С этой вышли 16 мая упал рабочий. Его госпитализировали, идет расследование.

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