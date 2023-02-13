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"Вышел на секунду": в Казани на Горьковском шоссе сбили насмерть водителя, который вышел из авто оценить ущерб от небольшого ДТП

На Горьковском шоссе в Казани насмерть сбили мужчину, который осматривал свою машину после ДТП
"Вышел на секунду": в Казани на Горьковском шоссе сбили насмерть водителя, который вышел из авто оценить ущерб от небольшого ДТП

Фото: kazanfirst.ru

На Горьковском шоссе в Казани минувшей ночью Solaris сбил водителя, который вышел осмотреть свою машину после другого ДТП.

Сама авария случилась накануне в 22:10. 26-летний водитель за рулем Hyundai Solaris, ехавший по Горьковскому шоссе в направлении улицы Залесной, не выбрал безопасную скорость и наехал на 55-летнего мужчину. Пострадавший осматривал свой автомобиль после наезда на препятствие.

Пострадавший был госпитализирован. Сегодня он скончался от полученных травм в больнице.

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