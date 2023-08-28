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Вышел из комнаты на костыля: Роберт Мусин не был выпущен из СИЗО под домашний арест

В Казани Роберта Мусина не выпустили под домашний арест
Вышел из комнаты на костыля: Роберт Мусин не был выпущен из СИЗО под домашний арест

pixabay

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Верховный суд Татарстана отказался смягчать экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину меру пресечения. Его адвокат Алексей Клюкин заявил сегодня на заседании в ВС РТ ходатайство о его переводе под домашний арест.

Как отметил Клюкин, в июле Мусину провели операцию по эндопротезирование. одного из суставов. Ей также предшествовало медосвидетельствование, на которое Мусин был направлен начальником СИЗО-1. Как отметил Клюкин, заболевание, которое выявили у Мусина, входит в список болезней, с которым нельзя находиться в СИЗО, из-за чего он и попросил отпустить его под домашний арест.

Вернувшись из совещательной комнаты, кройка судей постановила: оставить меру пресечения без изменений. Срок содержания Мусина был продлен еще на три месяца, до 14 декабря. После окончания процесса Мусин вышел из комнаты в СИЗО, где была организована видео-конференц-связь, на костылях, сообщает «БИЗНЕС Online». Напомним, что в сентябре 2021 года Вахитовский суд приговорил Мусина к 12 года колонии по делу о злоупотреблении полномочиями в банке. Мусин же приговор обжаловал, в результат ВС РТ скостил ему срок на один год - до 11 лет колонии. Кассация, куда была направлена жалобы защиты, отменила это решение и вернула его на пересмотр.

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