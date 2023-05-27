Татарстанстат проинформировал, как за неделю в республике поменялись цены на продукты питания

В Татарстане цены на продукты продолжают меняться, особенно резко скачут цены на овощи и фрукты. Рост стоимости до 52% зарегистрирован на некоторые позиции. Что-то существенно подешевело, рассказали в Татарстанстате, проанализировав ценовую политику за период с 15 по 22 мая.

Самый большой рост показала обычная белокочанная капуста - 52,26%. Сейчас она стоит более 48 рублей за килограмм. На 10,54% подросла в цене морковь, свекла показала рост в 6,75%, а лук подорожал на 5,58%.

Дороже стал картофель - на 2,99%. Примерно на столько же подорожали вареная колбаса, куриное мясо.

На 1,41% подрожали макароны высшего сорта. На 1% подорожал сахар.

Но есть и продукты, которые начали дешеветь. В первую очередь, огурцы - они стали стоить на 13,06% меньше, помидоры опустились в стоимости на 8,15%, незначительно подорожали куриные яйца, чай, сосиски и сардельки. На 1,22% подешевела гречка.